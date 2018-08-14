تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، من تفويج جميع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة ليكتمل تفويج 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية، بمغادرة أخر فوج ويضم 1017 حاجا متوجهين إلى جدة من مطاري أسوان والقاهرة يمثلون حجاج محافظات أسيوط وبني سويف.

وتتابع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي يومياً مع البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي الاطمئنان على الحجيج وتوافر جميع أوجه الرعاية والخدمات لهم، إذ شددت والي على توفير الرعاية اللازمة للحجيج خاصة كبار السن.

وقال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن الحالة الصحية للحجيج جيدة، مستطردا أنه تتم متابعة 5 حالات من الحجيج ممن يقومون بإجراء جلسات غسيل كلوى للتأكد من تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية المتكاملة، إضافة لحالة واحدة لحاجة من محافظة الشرقية تم حجزها بأحد المستشفيات لتركيب شريحة نتيجة لكسر بالكاحل فى القدم الأيمن.

وأكد عبدالموجود أنه تم منح أعضاء البعثة الإشراقية لحج الجمعيات الأهلية كافة التيسيرات والصلاحيات لاتخاذ اللازم نحو مساعدة الحجيج لأداء فريضة الحج لهذا العام، ويتم تنظيم ندوات للحجاج بمقر إقامتهم بالمدينة من خلال بعثة الوعاظ من علماء الأوقاف المخصصين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم على إتمام مناسك الحج على الوجه الصحيح.

يذكر أن أولى رحلات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية انطلقت 2 أغسطس، وتم تخصيص الرقم 00966563593425 لتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.