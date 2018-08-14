ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات اجهزة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، لرفع درجة الاستعداد خلال الأيام المقبلة.

شدد المحافظ، على تكثيف الرقابة التموينية، والمرور بشكل دائم على: "المجازر-الأسواق -المخابز، وتوفير اسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ"، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجّه، رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.