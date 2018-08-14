أصدر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى المحاسب محمد يونس مساعد رئيس مجلس المدينة بإحالة 17من قوة العاملين بمنشأت تابعة للصحة والمحليات، للتحقيق بالشئون القانونية، لعدم انضباطهم وظيفيًا وتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمية.

وجاء ذلك عقب خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس المدينة، لمتابعة سير العمل بالوحدة المحلية لقرية ميت عساس وتفقد معدات الحملة الميكانيكية، وتبين وجود أحد جرارات الحملة معطل.

واستدعى مدير الحملة، بمجلس المدينة لعمل الصيانة اللازمة للجرار، وبمواجعة الانضباط الإداري تبين عدم تواجد 2 من موظفي الوحدة.

كما تفقد رئيس مجلس المدينة، الوحدة الصحية بقرية كفر الثعبانية، وتبين عدم تواجد 15 من قوة العاملين بالوحدة، من بينهم 8 أطباء فأصدر قراره المشار إليه.