أعلن الفاضل الحاج سليمان، عضو حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم فى السودان، أن الحزب يملك الأغلبية البرلمانية التى تمنحه القدرة على إجراء تعديلات على الدستور لمنح الفرصة للرئيس عمر البشير للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2020، لأن وضعه الآن يتعارض مع مواد الدستور الحالى.

وقال «سليمان»، لـ«سبوتينيك» الروسية، إن حزب المؤتمر يمتلك أغلبية المقاعد فى المجلس الوطنى ومجلس الولايات المكونة للهيئة التشريعية القومية، بخلاف تحالفاته مع بعض الأحزاب السياسية التى شاركت فى الحوار الوطنى ولديها نفس رؤية الحزب فى إعادة انتخاب الرئيس البشير عام 2020.

وأوضح أنه من حق «البشير» أن يقترح على البرلمان إجراء تعديلات على الدستور، أو أن يقوم البرلمان بنفسه بتقديم مقترح لمشروع تعديل الدستور. وأشار إلى أن التعديل يجب أن يطال المادة 57 من الدستور، التى تنص على: «أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط»، وقال: «لا يجوز تعديل مواد الدستور إلا بموافقة ثلثَى أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وأن يتم طرح مشروع التعديل قبل 60 يوماً من بدء المداولات». وأكد أن التعديلات الدستورية يجب تقديمها خلال الدورة البرلمانية الجديدة فى أكتوبر المقبل.

وكشف «سليمان» أن حزب المؤتمر الوطنى تهيأ لإعادة ترشيح الرئيس البشير فى انتخابات 2020، من خلال إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسى للحزب، عام 2018.