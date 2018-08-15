تعقد شركة AIFA العالمية اليوم الأربعاء، مؤتمرا لشرح حلولها المبتكرة من خلال أنظمة التحكم الذكي I-Ctrl والتي تتيح التحكم في الأجهزة المنزلية والإلكترونية من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى إمكانية برمجة جهاز التحكم الذكي ICtrl مع جميع الأجهزة مسبقا وتحديد أوقات تشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية المختلفة والتحكم أيضا في صوت السماعات، ما يعطي إيحاء من أن هناك أحد بالمنزل مما يحد من عمليات السطو على المنزل والذي بدوره يقلل من حوادث السرقة.

وتعد شركة AIFA من الشركات الصينية الكبرى، وقد أنشأت عام 1993م وكان لها الريادة في تصنيع التصميمات الخاصة بأجهزة التحكم عن بعد كالأجهزة اللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتدخل شركة AIFA في تصنيع المنتجات للعديد من العلامات التجارية الكبرى في أوروبا واليابان ومصر وتركيا وتمتلك سلسلة من المتاجر والموزعين بهذه الدول.