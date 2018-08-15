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وزير الكهرباء: اتفاقية تعاون مع أنجولا لإنشاء محطات شمسية بالقرى

وزير الكهرباء: اتفاقية تعاون مع أنجولا لإنشاء محطات شمسية بالقرى

خبير: نعاني من غياب عدالة الضريبة.. وعلينا حصر القوانين وتنقيتها

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