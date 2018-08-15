أكد المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه تم الدفع بـ10 قطارات إضافية بالخطين الأول والثانى، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات وقت الذروة، بواقع 6 قطارات بالخط الأول "المرج - حلوان"، و4 قطارات بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، مشيرا إلى أن زمن التقاطر بين القطارات لا يتعدى الـ3 دقائق، موضحا أن الشركة أستعدت لعيد الأضحى المبارك.

وقال "الفضالي" في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم انتشار نحو 50 فرقة صيانة على جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة الأعطال الفنية المفاجئة للعمل على إصلاحها، وعدم حدوث أية معوقات تؤثر على حركة تشغيل مسير القطارات، مؤكدا أنه تم الدفع بفرق رقابة على الأرصفة للحد من حالات الأنتحار أمام عجلات القطارات.