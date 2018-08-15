قال السفير الإثيوبي في القاهرة تاي أسيلاسي، إن هناك تعاونا بين مصر والسودان وإثيوبيا في البنية التحتية للربط بين الدول الثلاث، مشيرا إلى اتفاق زعيمي البلدين بشأن موضوع المياه وسد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية، والتزام بلاده بذلك بشكل نهائي ولا يقبل الشك، موضحا أن هناك 5 قمم بين زعيمي البلدين خلال فترة عمله تدل على تطور العلاقات بين القاهرة وأديس آبابا.

وتابع السفير، خلال مؤتمر صحفي عقده في نهاية عمله بمصر بعد انتقاله للعمل في نيويورك ضمن الأمم المتحدة: "إنشاء صندوق للاستثمار المشترك بين السودان وإثيوبيا ومصر مهم جدا، من خلال طرق برية ومائية وسكك حديد، والصندوق الثلاثي المشترك سيمول التنمية والبنية التحتية المشتركة بين الدول الثلاث، وهذه المشروعات المشتركة سوف تفيد بلداننا الثلاث".

وتابع: "هناك 30 شركة مصرية تشارك في إثيوبيا خاصة في مجال الدواء والكهرباء وغيرها، ومصر لديها تطور كبير في صناعة الدواء وإذا طورنا هذا التعاون سوف يفيدنا في فتح أسواق كبيرة في المنطقة أمام الأدوية المصرية".

وأكمل: "نريد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، أما التعليم والصحة فهناك مجال كبير للتعاون بيننا، وهناك مستشفيات قوية جدا في مصر ومذهلة، ليس فقط المستشفيات العامة لكن خاصة المستشفيات التي أنشأتها القوات المسلحة، ونريد أن نتعلم ونستفيد من خبرة الإنجاز المصري في مكافحة فيروس سي ونتعاون لحل مشكلة فيروس سي مع وزارة الصحة المصرية".

ورد على استفسار "الوطن" بشأن التغيرات في شرق إفريقيا بعد مجيء آبي أحمد رئيس الوزراء الجديد في إثيوبيا والسلام مع إريتريا، أوضح أن "الإثيوبيين أنفسهم لم يكونوا يصدقون ما جرى ولكن آبي فعلها".