قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، تشكيل لجنة ثلاثية تتألف من مدير الإدراة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدرارة الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.

وتتلخص مهمة اللجنة في تنفيذ قرار النيابة العامة في المحضر رقم 13532 لسنة 2018 بمعانية العقارات المتضررة من الحريق، الذي نشب في قرية عزب النهضة، في 2 أغسطس الجاري، وتشمل ورشة نجارة و4 منازل، حيث ستتوجه اللجنة لمقر النيابة العامة لحلف اليمين القانونية قبل مباشرة المأمورية المكلفه بها.