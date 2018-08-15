عقد اللواء ناصر فتحي، رئيس مركز مطاي بالمنيا، اجتماعا تنفيذيا مع الإدارات المختلفة تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، لتنظيم حملات نظافة عامة بالمدن والقرى تحت شعار "شارك - نظف" والاستفادة من مجهودات الشباب في الحملة، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة.

وأكد رئيس المركز أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بفئة الشباب وتقدم كل أوجه الدعم لهم في كافة المجالات لأنهم جيل المستقبل وبناة الوطن، موجها بعقد ندوات لتعريف الشباب وتوعيتهم بالعمل التطوعي وزيادة التوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في إيجاد آليات لحل المشاكل التي تواجه أهالي المركز وطرح عدد من الأفكار الإيجابية التي تسهم في حل تلك المشكلات بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ.

كما كلف رئيس المركز الحضور، بالإعداد لحملة تجميل ونظافة مكبرة بقرية مطاي البلد كنموذج حيث تشمل الحملة أعمال تشجير ودهانات ورفع كافة المخلفات من الشوارع الرئيسية بالقرية، وذلك في إطار إضفاء مظهر جمالي وحضاري على القرية.

ووجه رئيس المركز الإدارة الصحية بمطاي والإدارة البيطرية، بتنظيم قوافل طبية وبيطرية لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان علاوة على توعية وإرشاد المزارعين والفلاحين بأهمية تحصين رؤوس الماشية للوقاية من الأمراض.