أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المختصين في مؤسسة دور الرعاية استطاعو إعادة 526 طفلا إلى أسرهم بعد تأهيلهم كما جرى دمج 562 من أطفال الشوارع إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إضافة إلى تقديم خدمات لأكثر من 13 طفلا بالشوارع من خلال الوحدات المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى منها خدمات الإسعافات الأولية.

وقالت غادة والي، إنه تطورت 6 مؤسسات كبيرة بدأت بافتتاح مؤسسة الحرية في عين شمس ثم دار الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية، لافتة إلى أن تمويل البرنامج يبلغ 164 مليون جنيه، قدمت وزارة التضامن 50 مليونا وصندوق تحيا مصر 114 مليونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي، للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وبحضور ممثلي شركات القطاع الخاص.