حررت مديرية التموين بالمنيا، 46 محضرا تموينيا خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري على المخابز البلدية والأسواق ومحطات البنزين بهدف ضبط الأسعار ومتابعة المعروض من سلع بالأسواق والمحلات العامة والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.

قال محمود يوسف، وكيل الوزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضر للمخابز البلدية، ما بين "نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن الإنتاج ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم وجود ميزان حساس"، بالإضافة إلى تحرير 30 محضر في مجال الأسواق ما بين "عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار ـ مزاولة مهنة بدون ترخيص ـ سلع مجهولة المصدر".

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.