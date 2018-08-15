انقلبت مقطورة محملة بالحجارة على الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات- حدائق الأهرام، ما أدى إلى تعطيل حركة السير والازدحام المروري.. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.