قررت النيابة العامة، حبس 7 متهمين ينتمون لتنظيم الإخوان بمحافظة البحيرة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بعقد اجتماع تنظيمي لمناقشة إعادة أنشطتهم العدائية داخل ميكروباص 7 ركاب بمركز المحمودية.

والمتهمون هم محمد عبد الله محمد الركيبي، وعلي محمد عبدالحميد الحلاج، وعبد الحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا، ومحمد حسن محمد، ورمضان عطية عبد المولى السقا، وصلاح فتحي عبدالفتاح الدمرداش، وحسن أنصاري محمود سعد.

وكان ضباط الأمن الوطني، ألقوا القبض على المتهمين، الذين ينتمون لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، حال عقدهم اجتماعا تنظيميا لمناقشة سبل إعادة أنشطتهم العدائية، ولجأوا إلى اتخاذ ميكروباص 7 ركاب بنطاق مركز المحمودية مقرا لعقده، للتخفي خشية الرصد الأمني.

وجرى العثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية، والوسائط الإلكترونية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي.