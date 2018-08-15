أعلنتا وزارتي الري والهجرة، أن توصيات مؤتمر "مصر تستطيع" الذي نظمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتمثل فى وضع خطة طوارئ لمياه الشرب قابلة للتنفيذ وتتماشى مع الأحداث المتوقعة للندرة المائية أو تلوثها أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وأوضحتا الوزارتان، أن توصيات المؤتمر تتضمن بدائل المياه الصالحة للشرب وحفر آبار مياه جوفية استعواضية تكون بديلاً عن مآخذ مياه الشرب من المياه السطحية لمواجهة أية متغيرات من شأنها التأثير سلبًا على إمدادات المياه، مع وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة المياه الجوفية حال عدم ملائمتها لمعايير مياه الشرب.

وبدأت وزارة الإسكان خطة لاعتماد مناطق الساحل الشمالي على تحلية مياة البحر باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى اكتشاف الآبار الجوفية بالمناطق الصحراوية استنادًا للطاقة الشمسية، واكتشاف وحفر 25 بئرًا للمياه الجوفية بمنطقة الوادي الجديد.