وزير المالية: "كل سائح ومستثمر يدخل مصر بيوفر فرص لأولادنا"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على جذب فرص الاستثمار، مضيفًا: "البيروقراطية قلّت كثيرًا، لكن القضاء عليها يحتاج إلى وقت.. الدنيا مش هتتغير في يوم وليلة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "كل سائح ومستثمر يدخل مصر يعني توفير فرص عمل لأولادنا، لكن المشكلة السائح بيجي بيتعرض لمعارضة ولما بيروح بلده بيقول محدش يجي مصر".

وتابع: "لازم كلنا نتغير، لو مشيت مع أحد المواطنين ممكن يضحك على السائحين، وبيبع لهم زجاجة المياه اللي بـ3 جنيه تقريبًا بـ30 جنيه".