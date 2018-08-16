وزير المالية يستنكر السلوكيات الخاطئة: "بنفتخر بكسر إشارة المرور"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بعض السلوكيات الخاطئة في الماضي، أدت إلى إحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "ثقة المستثمرين تراجعت بسبب بعض الأحكام القضائية وتغير السياسات المالية والاقتصادية".

وتابع: "كلنا لازم نتغير، إحنا بنفتخر بكسر إشارة المرور أو إنهاء إجراء دون الوقوف بالطابور، أنا مرة كنت بعمل دكتوراة في الجامعة افتكرت إن اللي قدامي خلصت واتقدمت فاتهزأت، والست قالتلي مش في حد قدامك، مكررتهاش تاني".

وأكمل: "ثورة يناير.. يا ريتنا كنا عملنا ثورة تغير سلوكنا وتخلينا نتحرك للأفضل، وتخلي دولة زي سنغافورة كانوا عايشين في صفيح بالمجاري بقوا أعلى معدل رفاهية في العالم".