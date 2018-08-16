بالفيديو| نص لقاء وزير المالية كاملا في "مساء DMC"

حل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، خلال حلقة أمس، من برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، وتحدث معيط عن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتطوير بعض الملفات العالقة مثل ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، وفيما يلي نص الحوار:

- هل من الممكن إصدار عملة نقدية فئة "10 جنيهات"؟

إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات أو 10 جنيهات غير صحيح.

- بعض المواطنين تذمر من فرض ضرائب العقارية.. كيف ترد؟

قانون الضرائب العقارية صدر بدلًا من قانون "العوايد"، كما أنها تطبق في كل دول العالم بأسماء مختلفة، وعمومًا فإن موازنة مصلحة الضرائب العقارية تتخطى 5 مليارات جنيه سنويًا، كما أن حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالي الماضي لم تتخط 3.1 مليار، وزيادة الضرائب تستخدم في تنمية المحليات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن: "عشان منلاقيش جزء مننا عايش في فلل وجزء تاني عايش في عشوائيات، وعشان محدش يقعد على حمام السباحة وناس تانية تشرب من الصرف الصحي".

- ما ضمانة تحسن الخدمات بعد فرض الضرائب؟

الحكومة في عام 2005 أو 2006 سبق وأن أعلنت أن منظومة الإسعاف لا تليق بالإنسان المصري، لكن تم العمل على تطوير المنظومة خلال 10 سنوات، وبعدها تطورت منظومة الإسعاف كثيرًا، قائلا: "تقدر تقول إن منظومة الإسعاف في مصر بتختلف عن اللي بتشوفه في أوروبا؟".

- وماذا عن غير القادرين؟

الأشخاص الذين يملكون وحدات عقارية تبلغ قيمتها مليوني جنيه معافون من سداد الضريبة العقارية، أصحاب الوحدات غير كاملة التشطيب أو كاملة التشطيب لكن لم يتم توصيل الخدمات إليها معافون من سداد الضرائب، كما أن غير القادرين على سداد الضريبة العقارية لن يطلب منهم سدادها.

- البعض يطالب برفع نسبة الضريبة التصاعدية.. ماذا تقول؟

ممكن أعملها من بكرة، بس متزعلش لما الاستثمارات متجيش، لأن في دول تانية بتفرضها بـ5% و10%، البطالة هتزيد ومش هتقدر توفر 900 ألف فرصة عمل سنويًا، الاستثمارات هربت من مصر إلى المغرب بسبب زيادة الضرائب والبيروقراطية"، موضحًا: "كنا بنعقد الناس وبنقعدها سنتين وتلاتة، الناس هتفكك مصانعها، إحنا عاوزين نفتح مصانع مش نقفلها".

حصيلة الضرائب تبلع 14% فقط من الناتج المحلي، بسبب تهرب البعض من السداد، بالرغم من أنها تبلغ 20% من الناتج المحلي لبعض الدول المجاورة، مضيفا: "انتهينا من وضع دراسة لميكنة الإجراءات الضريبية، وسنقدمه لمجلس النواب"، وبالنسبة لميكنة الضرائب، ستحل الفاتورة الإلكترونية محل الفاتورة الورقية، كما سنعمل على ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل وحوكمتها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة دافعي الضرائب من أصحاب الأنشطة الذين لا يقومون بسدادها".

- انت خايف الاستثمار يهرب ومش خايف أن المواطن يمشي من البلد؟

خايف طبعًا وعارف إن المواطن تحمل بشدة سياسات الإصلاح الاقتصادي المؤلمة، ولكنه قضا أخف من قضا، وأفضل من إن المواطنين يصحوا وميلاقوش السلع في المحلات.

- البعض بيقول إنه متعلمش ولا اتعالج عند الحكومة ولا ركب مواصلاتها وفي الآخر بتفرضوا عليَ ضرائب.. فما ردك؟

الدولة لن تستطيع الارتقاء بالتعليم والصحة وكافة الخدمات وهي مثقلة بالديون، الدولة بتدفع كل التكاليف، وأنت ماشي بالعربية، الأسفلت والكوبري بتدفعهم الدولة، والظابط والعسكري اللي بيأمنوا الحدود من إيرادات الدولة، أمانك وأنت رايح السينما والنادي الدولة بتدفع تكلفته من الإيرادات.

الدولة علمت الدكاترة في الجامعات الخاصة، وأطباء المستشفيات الخاصة اللي بيعالجوك في جامعاتها ومدارسها الحكومية، ضعف الموارد تسبب في ضعف الخدمات المقدمة في كل القطاعات.

- لماذا تم رفع أسعار السجائر 3 جنيهات؟

منظمة الصحة العالمية قالت إن أسعار السجائر في مصر "صغيرة"، كما أثّر التدخين على زيادة معدلات الإصابة بعض الأمراض.

سعر السجائر يتأثر بمعادلة معينة، لأن ثمن السيجارة لا يتوقف على تكلفتها فقط، كما أن تحريك أسعار السجائر بمعدل 3 جنيهات اقتصر على الأنواع الأجنبية فقط، بينما تمت زيادة أسعار السجائر المحلية بحوالي جنيه أو جنيه ونصف.

- ماذا عن منظومة الجمارك؟

منظومة الجمارك تعمل على منع دخول السلاح والمخدرات وباقي الممنوعات عبر الموانئ، الرئيس قالي مش هحاسبك على حصيلة الجمارك، لكن هحاسبك على حوكمتها.

وعمومًا فإن الوزارة أعدت قانونًا جديدًا لميكنة الجمارك تدرسه كافة الجهات، نعاني من التهرب الجمركي في بعض المنافذ، نعلم أسبابه ونعمل على مواجهته، لكن يجب أن نشير إلى أن الجمارك عنصر من عناصر منظومة تضم هيئة الموانئ والحجر الطبي والحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات، وتطبيق نظام الشباك الواحد سيعمل على تطوير المنظومة.

- بالنسبة للبيروقراطية.. متى نتخلص منها؟

البيروقراطية قلّت كثيرًا، لكن القضاء عليها يحتاج إلى وقت، الدنيا مش هتتغير في يوم وليلة، وكل سائح ومستثمر يدخل مصر يعني توفير فرص عمل لأولادنا، لكن المشكلة السائح بيجي بيتعرض لمعارضة، ولما بيروح بلده بيقول محدش يجي مصر.

لازم كلنا نتغير، لو مشيت مع أحد المواطنين ممكن يضحك على السائحين، وبيبع لهم زجاجة المياه اللي بـ3 جنيهات تقريبًا بـ30 جنيه.

- لماذا أحجم المستثمرون عن الاستثمار في مصر الفترة الماضية؟

بعض السلوكيات الخاطئة في الماضي، أدت إلى إحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في مصر، ثقة المستثمرين تراجعت بسبب بعض الأحكام القضائية وتغير السياسات المالية والاقتصادية.

كلنا لازم نتغير، إحنا بنفتخر بكسر إشارة المرور أو إنهاء إجراء دون الوقوف بالطابور، أنا مرة كنت بعمل دكتوراة في الجامعة افتكرت إن اللي قدامي خلصت واتقدمت فاتهزأت، والست قالتلي مش في حد قدامك، مكررتهاش تاني".

ثورة يناير.. يا ريتنا كنا عملنا ثورة تغير سلوكنا وتخلينا نتحرك للأفضل، وتخلي دولة زي سنغافورة كانوا عايشين في صفيح بالمجاري بقوا أعلى معدل رفاهية في العالم.