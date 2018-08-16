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«السيسى»: «ماقدرش ألغى الدعم.. ولولاه لنفّذت المشروعات فى سنة»

«السيسى»: «ماقدرش ألغى الدعم.. ولولاه لنفّذت المشروعات فى سنة»

برلماني يطالب بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير وإلغاء سيارات "الوكلاء"

برلماني يطالب بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير وإلغاء سيارات "الوكلاء"

بالفيديو| "سيميوني" يكسر سلسلة 31 شهرا لم يهزم فيها "لوبيتيجي"

بالفيديو| "سيميوني" يكسر سلسلة 31 شهرا لم يهزم فيها "لوبيتيجي"

بطل واقعة "تحرش التجمع": "مأجرمتش.. أنا من علية كبيرة"

بطل واقعة "تحرش التجمع": "مأجرمتش.. أنا من علية كبيرة"

السعودية تحبط تنفيذ عملية إرهابية وتضبط "داعشيا" بمدينة البكيرية

السعودية تحبط تنفيذ عملية إرهابية وتضبط "داعشيا" بمدينة البكيرية

محافظ البحر الأحمر يبحث ترتيبات إقامة حفل زفاف جماعي للأيتام

محافظ البحر الأحمر يبحث ترتيبات إقامة حفل زفاف جماعي للأيتام

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بالفيديو| نص لقاء وزير المالية كاملا في "مساء DMC"

بالفيديو| نص لقاء وزير المالية كاملا في "مساء DMC"

من هي مستشارة ترامب السابقة التي وصفها بـ"الكلبة المسعورة"؟

من هي مستشارة ترامب السابقة التي وصفها بـ"الكلبة المسعورة"؟

"رويترز" تنقل عن "الوطن" حوار وزير البترول

"رويترز" تنقل عن "الوطن" حوار وزير البترول

بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

بصلة الفقير.. خرفان قطن بـ50 جنيه في الإسكندرية: "بتمأمأ بس متتاكلش"

بالفيديو| "نانا" أصغر سنان بمدبح السيدة زينب: "نفسي اطلع ضابط"

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