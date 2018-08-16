طمأنت "نوسة"، زوجة الفنان أحمد عدوية، الجمهور الفنان ومحبيه، على حالته الصحية، بعدما تعرض لأزمة أثناء ذهابه لأحد الحفلات، لتكريمه على ألبومه الجديد.

وقالت نوسة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم": "أنا قد إيه النهاردة حسيت إن أحمد عدوية قيمة كبيرة جدا، وحاجة أنا مكنتش متخيلاها في ذهني، وإن العالم كله مش مصر بس والبلاد العربية شاركتني النهاردة الأزمة الصحية اللي حصلت له".

وتابعت: "هو الحمد لله كويس جدا، وكان لسة في البيت ولابس هدومه ونازل، وهو خارج حس بفوران ودوخة ومقدرش يمسك نفسه، وكلنا اتخضينا لأنه فضل يقول الحقوني أنا بقع"، مضيفة أنه كان يعاني من ضغط مرتفع، مؤكدة أنه "الآن بصحة جيدة".

من جهته قدم عدوية الشكر للإعلامي وائل الإبراشي على سؤاله عنه وطمأن جمهوره على صحته، وغنى "عيلة تايهة يا ولاد الحلال"، وهنا جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وغنى أغنية "كراكشنجي دبح كبشه".