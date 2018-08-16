قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم تعزيز الهيئة العامة للنظافة والتجميل بــ20 سيارة جديدة ما بين مكابس وقلاب بتكلفة 17.5 مليون جنية وذلك لرفع التراكمات والمخلفات من جميع أحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن المعدات الجديدة تساهم بشكل كبير في تحسين منظومة الجمع السكني حيث سيتم رفع المخلفات من المنازل كحل بديل ومؤقت لحين الانتهاء من أعمال طرح مناقصة منظومة الجمع السكني الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم حملات مركزية يومية بالشوارع الجانبية والفرعية بجميع الأحياء على التوالي لرفع كفاءه النظافة.

تصريحات المحافظ كانت خلال تفقده للسيارات الجديدة بالجراج التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشارع السودان حيث أكد أنه تم البدء في إنشاء محطة مناولة كرداسة والتي تعد إضافه جديدة لمنظومة النظافة بالمحافظة وتساهم في تسهيل عمليات رفع ونقل المخلفات من مركز ومدينة كرداسة وأوسيم وحي بولاق الدكرور.

واكد أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بمنظومة النظافة لتقديم خدمة لائقة بالمواطنين داعياً المواطنين بالمساهمة في تحسين مستوى النظافة عن طريق اتباع السلوكيات الصحيحة.