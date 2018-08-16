قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المحافظة شهدت إقبالاً متزايداً على المشروع القومي لصكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، وأن جملة المبيعات للصكوك بالمديرية حتى اليوم 301 صك، بقيمة 451500 جنيه، وهذا يرجع إلى المصارحة والمكاشفة.

وأضاف الفقي، أنه جرى توزيع أكثر من 20 طنًا من اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا العام الماضي، وأن توجيهات وزير الأوقاف بالاستمرار في بيع الصكوك والإعلان عقب صلاة الجمعة المقبلة بالمساجد الكبرى، وتواجد حاملي الصكوك بالساحات والمساجد، متابعًا أن المستهدف هو الوصول إلى مبلغ 700 ألف جنيه في الأيام المقبلة.

وأشار الفقي إلى أن كفر الشيخ من المحافظات الرائدة والسباقة التي تنافس المحافظات الأخرى في شراء صكوك الأضاحي التي توزع بمعرفة وزارة الأوقاف.