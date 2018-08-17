زارت فرق العمل الميدانية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عددا من مناطق الإسكندرية المختلفة للتواصل المباشر ولقاء المواطنين، وتلقي شكاواهم، وطلباتهم على مدار الأسبوع الماضي، في إطار فعاليات أسبوع حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية.

وذكر المجلس، في بيان قبل قليل: "قامت البعثات الميدانية بزيارة مناطق الورديان، كوم الشقاق التابعة لحي غرب الإسكندرية، ومحطة الرمل، ومصطفى كامل التابعة لحي وسط، والمنشية الجديدة التابعة لحي محرم بك، وغيط العنب، وغرب شريكس، والرياتين، والمعمورة البلد، والسوق التابعين لحي المنتزه ثالث، والعصافرة قبلي حي المنتزه ثاني".

ورصدت الجولات الميدانية مشكلات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا توفير مساكن، وطلبات العمل، ومرافق عامة من وسائل نقل كافية في عدد من المناطق، وكذا الشكوى من ارتفاع الأسعار، وعدم رفع القمامة من بعض المناطق، كما اشتكى عدد من المواطنين من الإجراءات المعقدة لتسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين، واشتكى عدد من المواطنين من عدم توافر شبكات الصرف الصحي لعدد من المناطق.

وفيما يتعلق بالخدمات والرعاية الصحية والضعف الذي تعاني منه في عدد من المناطق عدم إتاحة العلاج على نفقة الدولة، وارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع أسعار فواتير مياه الشرب بشكل مبالغ فيه، وخصوصًا ما يتعلق بالتعاقدات الجديدة على تركيب وتوصيل مياه الشرب، أما على صعيد المنظومة الأمنية في منطقة غيط العنب بشكل خاص طالب المواطنين بزيادة الخدمات الأمنية بما يتناسب مع كثافتها السكانية، حتى تمنع بعض الظواهر السلبية بالمنطقة.

فيما يتعلق بمنظومة التعليم طلب عدد من المواطنين زيادة المدارس لعدم توافرها بصورة كافية وخصوصًا في مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك عزوف طلاب المدارس عن الانتظام بالعملية التعليمية في عدد من المدارس والاكتفاء بالدروس الخصوصية.