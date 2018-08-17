شهد "المؤتمر العالمي للروبوتات لعام 2018" المقام في العاصمة الصينية بكين، عرضا تعريفيا لروبوتات ذكية مستخدمة في مجالات مختلفة.

وعرضت شركات من دول عديدة منتجاتها التكنولوجية الروبوتية الذكية التي يمكن استخدامها في قطاعات مثل الصحة، والخدمة، والشحن، والأمن، ولفتت انتباه المشاركين عرض روبوتات تلعب كرة المضرب، وترقص، وتعزف، وأخرى تستخدم في الشحن، وغيرها، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وانطلق "المؤتمر العالمي للروبوت 2018" في العاصمة الصينية الأربعاء، ويستمر لغاية الأحد 19 أغسطس الجاري، وبحسب وسائل محلية، فإنه يتوقع مشاركة أكثر من 300 خبير ورواد الأعمال لعرض أعمالهم في المؤتمر.