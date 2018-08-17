ظهرت صورة للعاهل السعودي، الملك سلمان عبدالعزيز، في سماء بولندا أثناء المهرجان الـ11 الدولي للمناطيد.

وحلق المنطاد الذي يحمل اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وعليه صورة له، بقيادة الكابتن عبد العزيز ناصر المنصوري، فوق مدينة ناونتشوف البولندية في إطار مشاركته في المهرجان الذي نظم من الـ 3 إلى الـ15 أغسطس الجاري، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وقال المدير الفني للمنطاد، شهاب ناصر المنصوري، إن الجمهور البولندي رحّب بمشاركة المنطاد السعودي في الفعالية المشارك فيها فرق أوروبية ومناطيد من أمريكا وأستراليا واليابان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.