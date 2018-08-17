قال المواطن صابر فكري، والد الفتاة التي تبرعت بجزء من كبدها لشقيقها، إن ابنته "دنيا" خرجت من غرفة العمليات وبدأت في المشي، بينما ما زال ابنه "كريم" موجودًا في غرفة العناية المركزة.

وأضاف فكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنهم حاولوا زرع كبد لابنه قبل عامين، لكن فشلت جميع المحاولات، حيث يبلغ من العمر 50 عامًا، بينما لم تتمكن والدته من التبرع له لأسباب صحية.

وأكمل: "عرضت على دنيا إنها تتبرع لأخوها، فوافقت من غير ما تفكر لحظة وقالتلي مش هسيبه كدة، وقبل ما تدخل غرفة العمليات خيرتها إنها ممكن تتراجع، لكن هي أصرت".