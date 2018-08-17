أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها أن وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية تخفض تصنيف الدين السيادي لتركيا، في إشارة منها إلى صعوبة حصول أنقرة على أية قروض.