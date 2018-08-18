عبدالمغني: "بصلي كتير لما بكتئب.. ودمعتي قريبة مبقدرش أكتمها"

قال الفنان محمود عبدالمغني، إنه يصلي كثيرا عندما يشعر بالاكتئاب، ويزور السيدة نفيسة ويسافر مع أولاده، لافتا إلى أن دمعته قريبة ولا يستطيع كتمانها.

وأضاف عبدالمغني، خلال لقاءه في برنامج "قالوا وقولنا"، المذاع عبر "الفضائية المصرية الأولى"، مع الإعلامية آلاء لاشين: "من البداية كنت مؤمن بموهبتي وسعيت إليها، وقدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت أول خطواتي في هذه المهنة، ولكن قابلتني أشواك كثيره لإثبات موهبتي عند الجمهور".

وتابع: "شخصية الظابط حازم صقر في مسلسل (ظل الرئيس) كان علامة بارزة في حياتي، وحصلت على جوائز عديدة بسبب هذا الدور، ونفسي اعمل مسلسل كامل عن الزعيم الراحل أنور السادات".

وأكد أن فيلم "الكهف" من الأفلام الهامة، ولو شارك في مهرجانات سيحصل على جوائز عديدة، مشيرا إلى أنه يحترم أي فنان يحترم نفسه وعقلية شغله وعقليه الجمهور، "بضربله تعظيم سلام"، لافتا إلى أنه من الفنانين الذي أثروا في موهبته، الراحلين "زكي رستم، محمود المليجي، محمود عبدالعزيز، أحمد زكي ونور الشريف".

وأشار عبدالمغني إلى أنه من أسعد اللحظات في حياته، عندما شاهد زوجته، وعند قدوم ابنته مريم، منوها أنه لديه 3 أبناء: "عمر بيحب الفن والسينما، وعلي كوميدي جدا وشبه والدتي، ومريم خياليه وشبه زوجتي".

وكشف أن أصعب لحظات حياته التي عاشها، عندما سمع خبر وفاة والدته، "كانت سندي وسبب نجاحي، ونقطة ضعفي هي وولادي".