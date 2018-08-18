عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة كريج ميسنر، الخبير الاقتصادي البيئي بالبنك الدولي، بحضور الدكتورة داليا لطيف كبير الأخصائيين البيئيين بالبنك الدولي.

وبحث الاجتماع، تقديم البنك الدولي منح دعم فني لوزارة البيئة، في مجال إدارة التلوث وصحة البيئة، كما تم بحث سبل التعاون واستعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة باستخدام وسائل النقل المستدام على جودة الهواء.

وناقش الاجتماع، زيادة التعاون المشترك في إطار برنامج إدارة التلوث وصحة البيئة، والذي يعد برنامج دولي يضم عدد من الدول يهدف لوضع خطة واستراتيجية لإدارة جودة الهواء بالمدن الكبرى ومناقشة المخرجات الأولية لدراسة التقييم الاقتصادى للتدهور البيئي الناجم عن تلوث الهواء والمياه، إلى جانب بنود مذكرة التفاهم المرتبطة ببرنامج إدارة التلوث والصحة البيئية والخاصة بتقديم الأجهزة التحليلية لرصد تلوث الهواء من خلال البنك الدولي، وسبل دعم البنك لجهاز شؤون البيئة لتنفيذ مثل تلك السياسات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية تقديم البنك الدولي، منح لمصر في مجال البيئة، مشيرة إلى التعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والبيئة في دعم هذا المجال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مثل هذه الدراسات تساعد في إعداد بعض السياسات التنفيذية على أرض الواقع، والتي سوف تساعد بدورها في جودة البيئة المحيطة بالمواطن وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطن.

وتم خلال الاجتماع استعراض حزمة السياسات المقترحة التي ترتبط ببرنامج الحكومة لوزارة البيئة والمعني بتحسين نوعية الهواء وأكد كريج ميسنر، حرص البنك على دعم مصر خلال المرحلة المقبلة في مجال البيئة.

وأشارت الدكتورة داليا لطيف، أن البنك حريص على تقديم الدعم في المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.