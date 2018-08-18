لقى شخصان مصرعها وأصيب 26 آخرون، صباح اليوم، في 3 حوادث متفرقة شمال البحر الأحمر، ونقل المصابون والجثث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب الغردقة كيلو 70، ودفع مرفق الإسعاف بـ٨ سيارات لموقع الحادث، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18، ونقل الجثتان إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، والمصابون إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج، وشهد طريق رأس غارب الشيخ فضل شمال البحر الأحمر، انقلاب سيارة وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.