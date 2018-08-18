قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه التقى عددا كبيرا من الشباب منذ توليه مهام الوزارة، ومنهم 142 قيادة شابة من شباب الجامعات وخريجين وغيرهم ممثلين عن 13 ألف شاب من مختلف المحافظات.

وأضاف الوزير، خلال لقائه عددا من القيادات ونواب البرلمان ببني سويف، أن "هؤلاء الشباب أثلجوا صدري، وهم يسعون إلى العمل بالمحليات وتقديم خدماتهم من خلال العديد من المبادرات".

وردا على أحد النواب يشأن اقتصار لقاءات الوزير على شباب البرنامج الرئاسي، أقسم شعراوي أنه لم يلتق بشباب البرنامج الرئاسي، قائلا: "والله الشباب اللي قابلتهم عاطلين ومهتمين بالمحليات، ولديهم مبادرات ولديهم ولاء وانتماء وحماس كبير، وليسوا من شباب البرنامج الرئاسي".