أعلن جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدء تنفيذ برامج للتدريب والتثقيف للمرأة العاملة في القطاعات المصرفية والإنسانية والتي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الأداء في العمل، وربط ذلك بآليات العمل النقابب والمنصوص عليها في القانون.

جاء ذلك في ختام الدورة التثقيفية الأولى عن سياسات العمل النقابي لعضوات اللجان النقابية والتي نظمتها النقابة مدة 3 أيام بإشراف شيرين جابر أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة.

وقال "عقبى"، إن قانون العمل الجديد سيتم إقراره في الفصل التشريعي المقبل، والذي سيعطي المرأة العاملة حقوق وواجبات تساعدها في أداءها داخل المنشأة ووضع ضمانات تكفل مساواتها بالرجل والتمتع بحقوق الرعاية لأسرتها.

وأضاف "عقبى"، أن عاملات مصر سكون لهن النصيب الأوفر في انتخابات المجالس المحلية المقبلة بموجب الدستور الذي كفل للعمال والفلاحين نسبة 50% على الأقل إضافة إلى إقرار كوتة للمرأة في هذه المجالس من القرية إلى المدينة.