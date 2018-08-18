بدأ تصعيد أكثر من 3 ملايين حاج إلى جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم من الحج والوقوف بعرفة، وأعدت السلطات السعودية كل التجهيزات اللازمة لذلك بالتنسيق مع البعثات الرسمية لكافة الدول وقد عقدت السلطات السعودية عدة اجتماعات تنسيقية لضبط منظومة التصعيد وعدم الإخلال بقواعد الأمن والتدافع وتعريف كل وفد من البعثات بالمسار الخاص بالتصعيد.

وتفقد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب ورئيس البعثة الرسمية للحج، يرافقة اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أماكن إقامة الحجيج بمشعري منى وعرفات قبل تفويجهم اليوم، للتصعيد إلى عرفات للاطمئنان عى الانتهاء من كافة الترتيبات النهائية للحجيج، والتأكد من تجهيزات المخيمات بالمكيفات والمياه الباردة والعصائر، وتمت الاستعانة بخيم ألمانية مضادة للحريق.

وأكد المستشار عمر مروان رئيس البعثة، أنه اجتمع برؤساء البعثات الثلاثة الداخلية والسياحة والتضامن، لوضع الترتيبات النهائية لعملية تصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات السعودية حالة من الاستنفار الأمني القصوى غير المسبوقة، ودفعت بآلاف من أفراد الشرطة لتأمين تصعيد الحجاج، كما دفعت بسيارات الدفاع المدني والحريق إلى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الدفع برجال المرور إلى الطرق المؤدية إلى المشاعر.

وأشاد جميع رؤساء البعثات بالجهود المضنية التي تبذلها السلطات السعودية من أجل راحة ضيوف الرحمن، وأشادت البعثاث والوفود بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتذليل كافة العقبات.

وزير الداخلية يتابع يوميا حالة الحجاج.. ويوجه بالتيسير عليهم في المناسك

وأكد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يتابع يوميا أوضاع الحجيج للتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم خلال أداء المناسك والعودة بسلامة الله إلى الوطن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، في تصريحات صحفية منه، أن وزير الداخلية شدد على حسن معاملة الحجاج ورصد أي شكاوى خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم. وأكد اللواء عمرو لطفي أنه تم الانتهاء من جميع خطط تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة والتأكد من جاهزية الخيام التي تستوعب نحو 16 حاجا من حيث كفاءة أجهزة التكييف والثلاجات وتوافر "صوفا بيد" ، فضلا عن توزيع وجبتين جافتين على الحجاج.

وأضاف أنه تفقد أيضا المسار الجديد الذي حددته السلطات السعودية للبعثة المصرية في النفرة من المزدلفة إلى منى، وتدريب السائقين على هذه المسارات قبل نقل الحجاج وقت المشاعر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه تم نشر لافتات إرشادية على امتداد طريق عرفات إلى المزدلفة عليها شعار وزارة الداخلية وتعيين خدمات من الضباط على امتداد الطريق كل 300 متر.

وأشار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إلى أنه تم انتقاء أفضل العناصر الشرطية لتصاحب ضيوف الرحمن وذلك للاستفادة من خبراتهم في تذليل كافة العقبات لهم.

أوضح اللواء عمرو لطفي، أنه تم التنسيق مع اللواء محمد الدماسي قائد مرور المملكة بتكثيف الخدمات المرورية لمساعدة الحافلات التي تنقل الحجيج إلى مشعري منى وعرفات.

وناشد اللواء عمرو لطفي الحجاج بضرورة ارتداء إسورة المعصم أثناء تواجدهم بمشعري عرفات ومنى، وعدم التدافع أثناء ركوب الحافلات لوجود مقعد مخصص لكل حاج والسماح لكبار السن وذوي الاحتياجات لمساعدتهم في الركوب أولا بالحافلات والالتزام بكشوف الأسماء الموضوعة على كل حافلة في الركوب وعدم اصطحاب الحجاج لأي من أجهزة التسخين أو أي مواد قابلة للاشتعال.

على جانب آخر، أنهى الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعري منى وعرفات، نفذوا خلالها 162 ألف ساعة مسح في المشعرين، قام بها 4500 كشاف منذ مطلع شهر ذي الحجة هذا العام، بمعدل 36 ساعة لكل كشاف.

وأوضح قائد لجنة المسح والإرشاد هاني معتوق جان، أن عملية المسح التي كانت على فترتين صباحية ومسائية، تهدف إلى جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بدأ من اليوم حتى نهاية أيام التشريق.