تعتزم الغرف التجارية، بدء إقامة مراكز تجارية لوجيستية، وبورصات سلعية، فى محافظات مصر، بمبادرة بـ150 مليون جنيه، لتوفير وضبط السلع بأسعار فى متناول محدودى الدخل. وحصلت «الوطن» على دراسة «الغرف» لإنشاء المراكز اللوجيستية، على 4 مراحل، بالتعاون مع وزارات التموين، التجارة والصناعة، النقل والاستثمار.

وحددت دراسة «الغرف» بخرائط مفصلة، أماكن ومساحات ونوعيات المراكز اللوجيستية فى كل ربوع مصر متضمنة المراكز الخارجية والدولية والبوابات والمحورية والإقليمية والتى من المقرر أن تتكامل مع الأسواق المركزية والبورصات السلعية، بناء على الحصر الكامل للسكان والإنتاج والاستيراد والتصدير والتداول على مستوى كل سلعة والمسافات بين كل محافظة وأخرى، مع وضع تصور لنظام التداول الإلكترونى للربط بين كل من المنتجين وأسواق التجزئة وأسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.

مبادرة بـ150 مليون جنيه لتوفير السلع.. وحصر شامل لأسواق الجملة

وأضافت «الغرف» أن الوضع الحالى لأسواق الجملة داعم للقضاء على ارتفاعات الأسعار، وزيادة حجم المعروض من السلع بالمحافظات، وحصرت المحافظات التى لا توجد بها أسواق، ومن المقرر إقامة أسواق جديدة بها، لتضم كفر الشيخ وجنوب سيناء وأسيوط والبحر الأحمر والوادى الجديد، مشيرةً إلى أن هناك محافظات بها أسواق إلا أنها غير كافية، كمحافظات المنوفية، أسوان، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، السويس، وبورسعيد.

وطالبت «الغرف» كلاً من المحافظات ووزارة التجارة والصناعة، بسرعة تخصيص الأراضى فى المواقع المناسبة، لإنشاء هذه الأسواق.