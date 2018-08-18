توافد عدد كبير من المواطنين على شراء اللحوم والسلع الغذائية من المنافذ المتنقلة «سيارات القوات المسلحة والشرطة» بمختلف المحافظات، ورصدت «الوطن» طوابير طويلة أمام تلك السيارات فى مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، وأعرب المواطنون عن رضاهم على التخفيضات التى يحصلون عليها عند الشراء من المنافذ، مشيرين إلى أنها تشمل سلعاً أساسية مثل اللحوم والكبدة المجمدة والأرز والزيت والسكر والبقوليات والصلصة، وتتراوح نسبة التخفيض بين 30 و35%. وأمام إحدى سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتحديداً فى منطقة الطوابق بفيصل، وقفت سارة محمد على فى طابور طويل انتظاراً لدورها لشراء بعض السلع الغذائية، وتقول: «كنت بجيب كيلو الأرز بـ12 جنيه من المحلات، وفى المنفذ بـ9 بس، ياريت المنافذ دى تكون موجودة على طول مش فى أيام العيد بس، لأن بجد فيه ناس كتير غلابة محتاجينها».

ومن أرض اللواء إلى «فيصل» جاء محمد إسماعيل قاصداً شراء بعض السلع التموينية واللحوم، ويقول إنه علم من أحد جيرانه بوجود عدد كبير من السيارات التابعة للقوات المسلحة تبيع بأسعار مخفضة فتوجه لشراء مستلزماته قبل عيد الأضحى، وتابع: «الأسعار حلوة وحنينة علينا، والعربيات عليها زحمة، بس بصراحة معاملة محترمة»، وأنهى حديثه متمنياً أن تنتشر تلك السيارات فى كل المناطق لتساعد المواطنين على توفير مستلزماتهم بتكاليف أقل.

ولم يختلف المشهد أمام محطة مترو سعد زغلول بحى المنيرة، حيث توافد المواطنون على شراء السلع الغذائية واللحوم من السيارات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتراوحت أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ الشرطة بين 90 و100 جنيه للكيلو الواحد، فيما سجل كيلو اللحمة البرازيلى فى سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة 55 جنيهاً، أما الكبدة فوصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهاً، وتم تقديم عرض توفير عليها فوصل سعر 2 كيلو إلى 50 جنيهاً، بينما لم يتعدَّ سعر الـ3 كيلو الـ70 جنيهاً.

كيلو اللحم الطازج يتراوح بين 90 و100 جنيه.. و55 للمجمد.. و3 كيلو كبدة بـ70 جنيهاً.. ومواطنون: «سلعها أنضف وأرخص»

«بحب أشترى حاجتى كلها من عربيات الجيش».. بهذه الكلمات بدأت سيدة متولى، فى العقد الرابع من عمرها، وإحدى سكان منطقة السيدة زينب، حديثها عن تفضيلها لشراء اللحوم والسلع من السيارات المتنقلة التابعة للجيش عن المجمعات الاستهلاكية، وذلك على حد قولها: «العربيات بتكون موجودة كتير وفى أى مكان، لكن المجمعات ليها أماكن معينة». وتابعت «سيدة» بقولها: «متعودة من يوم ما اتجوزت لحد النهارده أعزم إخواتى كلهم عندى على فتة ولحمة أول يوم العيد، ومش هقدر على سعر اللحمة من عند الجزار، عشان كده بشترى اللحمة من هنا، بتبقى أنضف وأرخص». «لو سمحت عاوزة 3 كيلو كبده بـ70 جنيه».. قالتها أم محمد، 43 عاماً، تقطن بمنطقة السيدة زينب، لأحد البائعين على العربة، وتقول: «بعزم إخواتى يوم وقفة عرفات كل سنة على فتة وكبدة، ما بقدرش أجيب 3 كيلو لحمة، الكبدة بتكون أرخص، وهنا عاملين عليها عرض موفر جداً».

بملابس مهندمة وقفت منى عبدالله، أمام أحد شوادر بيع اللحوم الطازجة، التابعة لوزارة الداخلية، لكى تشترى كمية من اللحوم، تقول: «طول أيام العيد بيكون عندى عزومات، قرايب جوزى، وقرايبى، ومعارفنا، عشان كده بروح أشترى اللحمة من منافذ الشرطة لأنها بتكون طازة مش مجمدة، وبتكون أرخص شوية من عند الجزارين، يعنى الكيلو هنا بـ90 جنيه، ممكن برة يوصل لـ120 جنيه، فبيوفر معايا كتير».