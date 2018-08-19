قدَّم طلائع نادي الصيد، عرضا مسرحيا بعنوان "ذو القدم الذهبية"، مساء الجمعة، في قاعة السينما بمقر نادي الصيد بالدقي، وهو من إخراج هالة توكل.

العرض المسرحي، عبارة عن قصة أطفال من سلسلة المكتبة الخضراء، تحت عنوان "ذو القدم الذهبية"، من تأليف منى جبر، وحولتها المخرجة هالة توكل إلى نص مسرحي، تدور فكرته حول "تقبل الآخر والتوعية بثقافة الاختلاف".

30 طفلا وطفلة من أعضاء نادي الصيد المشتركين في نشاط الطلائع بالمعسكر الصيفي، هم من جسدوا العرض.

وأقيم على هامش العرض المسرحي، معرضا للمنتجات الفنية، من إبداع الأطفال، شمل "لوحات فنية، منتجات من إعادة التدوير، عروض للكشافة، وأخرى للفنون الشعبية، والباليه".

المسرحية من تأليف منى جبر، ونص مسرحى وإخراج هالة توكل، ملابس وإكسسوارات هبة بسيوني، عبير سليم مهندسة ديكور، فرح أيمن تصميم الرقصات، إضاءة آدم أحمد سعد، يوسف حسام دياب مؤثرات صوتية وإعداد موسيقي، فريدة أسامة وليلة تامر ونورهان حرب مساعدي إخراج.