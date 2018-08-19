شقيق "أشعياء": كنت على اتصال مستمر معه.. كان "طبيعي جدا"

قال هاني سعد تواضروس، شقيق وائل سعد تواضروس، المتهم بقتل الأنبا أبيفانوس، رئيس دير أبو مقار، إن الاتصال انقطع بينهم وبين شقيقه، بدءا من يوم 5 أغسطس، وفوجئنا وقتها بأن التليفونات أغلقت، مشيرا إلى أنهم منذ علمهم بالحادث وكانوا على اتصال مستمر مع شقيقهم وائل، وكان طبيعي جدا، وكل ما ذكره أنهم "بيحققوا مع جميع رهبان الدير، والمحققين بيروحوا وييجوا على الدير".

وأضاف هاني لـ"الوطن": "فور انقطاع الاتصال وما توارد عبر وسائل الإعلام الخاص باتهام شقيقي في واقعة قتل رئيس الدير، سارعنا إلى تحرير توكيل رسمي للمحامي أمير نصيف، للدفاع عن شقيقي، لكننا فور علمنا أنه لم يحضر معه في التجديد، لم نسلم له التوكيل"، موضحا أنهم وكلوه وسحبوا التوكيل في ذات الوقت.

وتابع: "وكلنا بعد ذلك محاميان للدفاع عن أخي، هما كيرلس سامي ومحمد رمضان، للحضور معه في تحقيقات النيابة وبالفعل توجها إلى قسم شرطة وادي النطرون، وطلبوا لقاء شقيقي في محبسه بالقسم، لكنهم أنكروا وجوده على الرغم من وجود توكيل رسمي من وائل سعد حرره شقيقي صموئيل بموجب التوكيل الموجود معه من وائل".

واستطرد: "ذهبنا إلى نيابة وادي النطرون للحصول على إذن نيابة فرفضت وقالوا لنا نذهب لنيابة الإسكندرية لاستخراج الإذن بالمقابلة أو الحضور في التجديد، فرفضوا في نيابة الإسكندرية بدعوى أن المحامي العام مش موجود، ولم يمنحونا إذن بالزيارة أو الحضور معه في التجديد".

وأشار هاني إلى أنهم أرسلوا استغاثة لكل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، ومأمور قسم وادي النطرون، لافتا إلى أن "مكتب النائب العام اتصل بشقيقي صموائيل لفحص الشكوى، ولكنه كان قد عاد إلى أسيوط".

كانت النيابة العامة قد أمرت بتجديد حبس وائل سعد تواضروس، 15 يوما، على ذمة التحقيق في قضية مقتل رئيس الدير، ومن المنتظر إصدار قرار ضبط وإحضار للمتهم الثاني فلتاؤس المقاري بعد تحسن حالته الصحية.