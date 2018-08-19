افتتح اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام حمودة رئيس حي غرب المنصورة، مبادرة "الداخلية" لضبط الأسواق وبيع سلع غذائية مخفضة 30% بأرض معرض عوض الله بشارع عبدالسلام عارف، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية.

وطرحت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الدقهلية، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلع غذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 و30%، ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة تحت شعار "تحيا مصر.. معًا من أجل التنمية"، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون الكبير بين مديريتي الأمن والتموين في ظل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبناء على توجيهات القيادة السياسية ووزير الداخلية، بإطلاق مبادرات في كافة المحافظات، بالاشتراك مع مديرية التموين، وذلك لعرض جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن من لحوم ودواجن مجمدة، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، وجميعها تباع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بتخفيض يتراوح ما بين 25% إلى 30%.

وتوافد المئات من المواطنين اليوم على المعرض لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.