أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك على جميع المحاور وخاصة بشأن توافر اللحوم، مشيرًا إلى تشغيل 22 سيارة تابعة لمشروع "سيارتي" حمولة 5 أطنان، والتي تم تسليمها لشباب الخريجين بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعي سابقًا)، والتي تقوم بتوزيع اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة وخاصة المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ، إلى دعم الحكومة للمواطنين لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجاتهم في مختلف المناطق، لافتًا إلى وجود 27 فرعا (جملة وتجزئة) تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة موزعة على كافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى 2 مول بمدينة أسيوط أحدهما بحي غرب والآخر بشارع الرياض بحي شرق وتقوم ببيع السلع المدعمة والحرة بأسعار مخفضة.

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الشركة المصرية وفرت بجميع فروعها بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة لحوم مستوردة مبردة سودانية بسعر 85 جنيها للكيلو ولحوم برازيلي مجمدة بسعر 45 جنيها للكيلو ودواجن مجمدة بسعر 30 جنيها للكيلو فضلا عن توفير خراف حية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم ولحوم ضأن مبردة بسعر 90 جنيها للكيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين، إلى توافر 1118 طن من السكر المعبأ "منظومة"بفروع الشركة بسعر 9.25 جنيه للجملة و9.50 للتجزئة و539 طن زيت خليط 800 مل بسعر 13.75 جنيه للجملة و14 جنيه للتجزئة و348 طن زيت عباد 1 لتر منظومة بسعر جملة 19.50 جنيه و20 جنيها للتجزئة فضلا عن توافر 127 طن دقيق معبأ 1 كجم بسعر جملة 5.75 جنيه للجملة وللتجزئة 6 جنيهات لافتا إلى استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمنافذ للتأكد من صلاحية السلع المعروصة للمواطنين وجودتها.