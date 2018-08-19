حالة من الركود الملحوظ شهدتها شوادر لحوم الإسماعيلية بمجرد نزول سيارات مبادرة "تحيا مصر"التي أطلقتها وزارة الداخلية قبيل عيد الأضحى المبارك بيومين، لتشهد شوارع المحافظة وضواحيها التي استهدفتها المبادرة زحام كبير ليتم سحب ما يقرب من 8 أطنان لحوم ومثلهم دواجن ومشتقاتهم في أقل من ساعة زمن بعد أن تم طرح كيلو اللحوم ب48 جنيها.

وقال الأهالي إن اللحوم المطروحة خالية بنسبة كبيرة من الدهون ولونها أحمر، والدواجن جيدة، ولا تستغرق وقتا طويلا في التسوية فيما وصفتها سميرة غنيم قائلة: "يادوب شمت النار استوت، وده بيأكد أن اللحوم صغيرة ومعلوفة نظيف.

وأضاف محمد ربيع: "أن الأسعار مدهشة والسيارات عاملة حالة سعادة منذ نزولها شوارع الإسماعيلية والإقبال كبير من الساعة 10 صباحا بس الإستهلاك أكبر من الكميات بسبب الأسعار".

وطالب المواطنين الداخلية بالاستمرار طوال السنة في هذه المبادرة لأنها بالفعل رفعت عنهم معاناة الأسعار ووفرت السلع بشكل غير مسبوق، وأوضحوا أن المحافظة طرحت كيلو اللحوم في الشوادر ب80 جنيها، وطرحتها الداخلية ب48 جنيها.

وكانت سيارات الداخلية قد شهدت اقبالا كبيرا الأمر الذي سحب جميع المنتجات من اللحوم والدواجن في أقل من نصف الوقت بعد طرح 15 سيارة داخل 3 أماكن بالمدينة كما أكد العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، أن السيارات تغطي ال3 أحياء بالتواجد أمام مكتبة مصر العامة، بحي ثالث، ومنطقة هدى شعراوي بحي ثالث، وأمام مبني الترانسوستر لتغطية منطقة أبو عطوة ومركز الإسماعيلية، بجانب تواجد السيارات بمراكز أبو صوير، والقصاصين، ومركز فايد، مشيرا إلي أن 15 شركة مصرية مشاركة في المبادرة طرحت 16 طنا من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية المختلفة بفارق أسعار يصل إلي 30% عن السوق الخارجي.