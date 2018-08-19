قال محمد شاكر، المشرف على الوحدات المتنقلة في برنامج "أطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك عدد كافي من الوحدات المتنقلة، وهدفها استقطاب الأطفال من الشارع والعمل على تأهيلهم مرة أخرى.

وتابع في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن إقناع الطفل لدخول مؤسسة رعاية يختلف من شخص لأخر، يوجد أساليب لإقناع كل طفل، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التضامن، والوزارات الأخرى لمتابعة البرنامج وتأهيل الأسر أيضًا.

وتابع: "نوفر للأطفال بلاي استيشن وبعض الألعاب الترفيهية الأخرى داخل الوحدات، ونجحنا في إقناع الأطفال بنسبة 40%، لأن إقناع بعضهم يكون صعب جدًا".