بالصور| "من بينها نت الـ2 مليون جيجا".. خدمات 10 وزارات سعودية للحجاج

ساعات تفصل الحجاج عن لقاء منتظر يجمعهم وقبلتهم ومؤازرة لطول انتظارهم، بدأت المملكة الإعداد لاستقبال منتظر منذ وقت مبكر هذا العام، لتتخذ كل وزارة اتجاها يضمن السلامة أو يعين الحاج على أداء الشعائر المقدسة.

فإلى جانب وزارة الحج والعمرة المكلفة بشكل مختص في أمور الكعبة، تتكفل كل وزارة بأداء دور في الفترة، التي تستقبل فيها المملكة السعودية الحجاج من مختلف دول العالم، كالتالي:

وزارة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية:

نشرت الوزارة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، انفوجراف يحمل عنوان "دور منظومة الطاقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام" لتوضح الوزارة من خلاله المهام المنوطة لها في موسم الحج لعام 1439هـ، كالتالي:

- اتباع أعلى معايير الموثوقية والسلامة لضمان تقديم خدمة كهربائية آمنة عن طريق الإشراف على الخطة التشغيلية لشركة الكهرباء في موسم الحج.

- تجهيز شركة الكهرباء بما يساعدها على سرعة التعامل مع الأعطال عن بعد ومعالجتها.

- تشغيل 13 مشروعا كهربائيا جديدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمساعدة الحجاج.

- الاهتمام بتلبية الطلب على المنتجات البترولية في موسم الحج عن طريق عن طريق الإشراف على مركز أرامكو المختص بتوزيع هذه المنتجات.

وزارة الاتصالات

في الثالث عشر من الشهر الجاري، نشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورة توضيحية بالأرقام لمظاهر استعدادات قطاع الاتصالات لاستقبال موسم الحج لعام 1439هـ، والتي أعلنت خلالها جاهزية 16 ألف محطة قاعدية (برج اتصال) و460 نقطة بيع لخدمة ضيوف الرحمن إلى جانب توفيرها لعدد 3074 نقطة وصول لشبكة "الواي فاي" وإزادت السرعات لموسم الحج هذا العام بنسبة بلغت 138% في مكة المكرمة و163% في المدينة المنورة.

وتيسيرا لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم، أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "حج ذكي"، توفر من خلالها تطبيقات لتحديد الحجاج مواقعهم الجغرافية وأقرب مناطق المشاعر المقدسة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ذلك إلى جانب ما توفره هذه التطبيقات من خدمات في حالات الطوارئ.

وزارة التجارة والاستثمار السعودية

عبر سلسلة تغريدات، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أهدافها وأعمالها الرقابية على التجارة الميدانية والمشاعر المقدس في أكثر من انفوجراف تضمنتها السلسلة كالتالي:

في الخامس من أغسطس، أعلنت الوزارة عما تتبناه خلال موسم الحج من أهداف هي التأكد من توافر المخزون الكافي من السلع التموينية والرقابة على هذه السلع ذلك إلى جانب الإشراف على سيارات الإمداد التمويني للمشاعر المقدسة ومتابعة التزام محطات الوقود بمعايرة مضخاتها.

وفيما يخص محال بيع المعادن الثمينة التأكد من نظاميتها وسلامة موازينها.كما أعلنت الوزارة في السادس من أغسطس عن منافذ البيع وتقديم الخدمات المستعدة لخدمة ضيوف الرحمن بواقع 9337 محل تجاري للمواد الغذائية والاستهلاكية و873 محلا لبيع المعادن الثمينة و421 محلا لبيع وتغيير إطارات المركبات و327 محطة للخدمات البترولية.

واستعرضت أيضًا الوزارة، من خلال الانفوجراف، دورها الرقابي في التأكد من توافر كل السلع المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك وعدم المغالاة في أسعارها بالالتزام بالتسعيرات المعتمدة، كما حرصت الوزارة على حث منافذ البيع على الرفع بتقارير عاجلة إلى الوزارة عند نقص أي من السلع المعروضة لتعمل الأخيرة على سد العجز وتسهيل الإمداد التمويني.

وزارة الصحة

تحت هاشتاج "#حج_بصحة"، بدأت وزارة الصحة السعودية في مطلع يوليوالماضي نشر التعليمات الوقائية والمعلومات عن أقرب المنافذ الإسعافية في حالات الطوارئ وما توفره من خدمات صحية، استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج في النصف الثاني من أغسطس عبر سلسلة من الصور التوضيحية، كالتالي:

- لايف الانستجرام:

في 25 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة استغلالها الوسائط المتاحة في خدمة "كل من ينوي الحج هذا العام" بإمكانية الإجابة عن استفساراتهم عبر ظهور الدكتور عبدالله العسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، في بث مباشر من حساب الوزارة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في اليوم الذي تلاه.

- تطعيمات الحج في مناطق ومحافظات المملكة:

أوضحت الوزارة في هذا الانفوجراف عن التطعيمات الواجب على مواطني المملكة ممن يستعدون للحج أخذها وهم التطعيم ضد الحمى الشوكية الواجب الحصول عليه قبل عشرة أيام من السفر لمن لم يأخذه في الخمس سنوات الأخيرة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، الذي يجب أن يحصل عليه جميع الحجاج قبل عشرة أيام من السفر.

- حتى لا تصاب بضربات الشمس:

متخذا هذا العنوان، نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية في 30 يوليو الماضي انفوجراف يدعو لتجنب التعرض المباشر للشمس والتواجد في أماكن حارة ومزدحمة مع الحرص على احتساء السوائل واستخدام مظلات فاتحة اللون.

- مرضى الربو:

نشر الحساب نفسه نصائح لمصابي الربو بضرورة تجنب أسباب ضيق التنفس من الزحام وعوادم السيارات والغبار ووجوب أخذ موسع الشعب الهوائية وبخاخات الربو وحمل سوار معصم يوضح بيانات المرض إضافة إلى مراجعة الطوارئ في حال عدم استجابة النوبة للبخاخ.

- الإرشادات العامة للنظافة الشخصية:

جاءت هذه الإرشادات في انفوجراف يدعو إلى ضرورة غسل اليدين عند الأكل وبعد السعال وعند القدوم إلى مقر الإقامة واستخدام المناديل عند السعال والتخلص منها بعد ذلك في سلة المهملات وضرورة المحافظة على مكان الإقامة نظيفا إلى جانب ارتداء ملابس نظيفة.

- الوقاية من التسمم الغذائي:

في 31 يوليو نشر حساب وزارة الصحة وسائل الوقاية عن طريق غسل الأيدي عند إعداد أو تناول الطعام والحرص على نظافة أواني الطهي وتقديم الطعام وعدم ترك الطعام فيها مكشوفا أو جعله عرضي للتلوث والتأكد من صلاحية الاطعمة قبل شرائها مع ضرورة الحفاظ عليها.

- الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة:

هذا ما نشرته وزارة الصحة السعودية في انفوجراف مدعم بالأرقام في الأول من أغسطس الجاري بعنوان "صحة ضيوف الرحمن بخير".

- الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة:

كللت وزارة الصحة مجهوداتها في خدمة المقبلين على الحج قبل موسمه بإطلاق موقع إلكتروني، يضم عدد من النصائح التوعوية التي يحتاجها الحجاج بعد لغات، "https://t.co/HZoC2PlEUT".

- خطوات علاج الإجهاد العضلي في الحج:

أرجع الانفوجراف، الذي نشرته وزارة الصحة بخصوص الإجهاد العضلي أسبابه، لضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة لتطرح بديل العلاج بالضغط على المنطقة المصابة وتبريدها ورفعها واستشارة الطبيب إن لم تجدِ أي من هذه النصائح.

وزارة الإعلام والثقافة:

تقوم الوزارة بعمليات تستهدف حجاج الداخل والخارج لقياس نسبة رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم من خلال أربع مراحل، أولهم الحصول على تأشيرة لأداء مناسك الحج، وثانيهم السفر إلى مكة والمغادرة منها، وثالثهم تجربة زيارة المسجد الحرام والتنقل منه والخدمات المساندة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نهاية بتجربة زيارة المسجد النبوي والخدمات المساندة في المدينة المنورة.

كما قامت الوزارة بإطلاق تطبيق إلكتروني يحوي خرائط تفاعلية لمناطق مكة المكرمة والمسجد الحرام ومزدلفة والمشاعر المقدسة ومنى وعرفة، تيسيرا لقائدي وسائل نقل الحجاج وقائدي المركبات من سكان مكة المكرمة.

أعلنت الصفحة الرسمية للوزارة عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة، الذي تستضيف المملكة بموجبه الآلاف من أسر شهداء فلسطين ومصر واليمن إلى جانب حجاج من غينيا بيساو ومختلف دول العالم البالغ عددها حوالي 90 دولة ممثلة من مختلف قارات العالم.

وزارة النقل السعودية:

بدأت وزارة النقل السعودية في التغريد بانفوجراف يحوي أبرز إنجازاتها استعدادا لاستقبال موسم الحج بتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة عن طريق أعمال الصيانة الدورية والوقائية متمثلة في صيانة نحو 400 كيلومتر من الطرق البرية التي شملت (الطائف - البارحة) (الطائف - الرياض) (مكة - الطائف) (الطائف - الهوية) (طريق الهدا)، بجانب تنفيذ وسائل السلامة متمثلة في لوحات استرشادية وحواجز معدنية واقية وخطوط مرورية عاكسة بلاستيكية ومنشآت تصريف مياه الأمطارإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطويرية منها تحسين طرق النقل العام بالمشاعر المقدسة وتأهيل الإنارة والطرق ذلك إلى جانب تنفيذ مشروع الاهتزازات التحذيرية على أكتاف الطرق.

وزارة الخارجية السعودية:

عملت الوزارة من خلال مركز "أداء" على قياس رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية لتحسين أدائها باسخدام أدوات هي: تعبئة الاستبانات والمتسوق الخفي وتطبيق "وطني" وجموعات التركيز.

كما أعلن الحساب الرسمي للخارجية السعودية عن أن بعثات المملكة في الخارج أصدرت 1.720.680 تأشيرة لحجاج بيت الله الحرام.

وزارة الدفاع:

عبر انفوجراف نشره حسابه الرسمي، أوضحت وزارة الدفاع أهم المهام المنوطة لها في موسم الحج واستعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن والتي جاء أبرزها فيما يختص بخدمة الأسر من ذوي شهداء ومصابي عملية عاصفة الحزم وإعادة الآمل وتسخير جميع الإمكانات لتعينهم على أداء الحج، جاء كل ذلك إلى جانب المهام المنوطة بها كل من القوات البرية والبحرية والجوية في عمليات حفظ النظام والجاهزية لاستقبال الوفود القادمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة:

فيما يخص موسم الحج، تعمل الوزارة على تنظيم دخول المواشي لسلامة الأضاحي وعدم انتشار الأمراض عن طريق وضع ضوابط لدخولها تتمثل في الحصول على تصاريح الوزارة لدخول الماشية والرفق بها في التنقل الذي يجب أن يتناسب مع أعداد هذه الماشية.

وزارة العمل:

نشرت على حسابها على تويتر تحت عنوان أعمال الرقابة العمالية على المشاعر المقدسة "ضرورة الرقابة على المنشآت العاملة بموسم الحج والتأكد من عمل العمالة الموسمية"، فيما استقدمت من أجله ومتابعة وصول العمالة الموسمية عبر مختلف المنافذ وزيارة منافذها وأماكن إقامتها وعملها إلى جانب متابعة مغادرتهم والتأكد من عدم دخولهم المملكة بعد انقضاء فترة السماح لهم بذلك.