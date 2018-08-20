الجفاف يكشف عن أطلال "أتلانتيس" الألمانية التي هجرت قبل 100 عام

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الحجاج يؤدون الركن الأعظم على «عرفات»

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"الدفاع المدني" السعودي: لا مصابين بين الحجاج نتيجة الرياح والأمطار

"الدفاع المدني" السعودي: لا مصابين بين الحجاج نتيجة الرياح والأمطار

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