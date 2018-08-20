الجفاف يكشف عن أطلال "أتلانتيس" الألمانية التي هجرت قبل 100 عام

كشف الجفاف المستمر في ألمانيا عن أنقاض قرية هجرت عندما تم إنشاء خزان كبير قبل أكثر من 100 عام.

ونقلت "سكاي نيوز"عن وكالة الأنباء الألمانية أن جسرا وأساسات في مدينة بيريش - المعروفة محليا باسم أتلانتس بحيرة إدير - قد ظهروا مؤخرا من المياه في ولاية هيسن وسط البلاد.

ويجري تصريف مياه ثالث أكبر خزان في ألمانيا للحفاظ على مستويات المياه في نهر فيسر مرتفعة بشكل كاف من أجل الملاحة.

ومثل العديد من البلدان الأوروبية، شهدت ألمانيا أمطارا قليلة بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة الأربعاء ما إذا كانت ستقدم مساعدات اتحادية للمزارعين الذين عانت أعمالهم من الجفاف.

وأبلغت ثماني ولايات ألمانية بالفعل عن أضرار متصلة بالجفاف تبلغ 3 مليارات يورو (3.4 مليارات دولار).