ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي من الحظائر من الأراضي الزراعية بمركز بدر.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز بدر، مفادها قيام "السيد. ح" 51 سنة سائق، و"خالد. ا" 48 سنة عامل ومقيمين ببدر، و"مستور. م" 41 سنة فلاح ومقيم بمركز كوم حمادة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية من الحظائر بمغافلة مالكيها وسرقتها من أراضيهم الزراعية، متخذين من دائرة مركز بدر والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءات استهدفت عدة مأموريات المتهمين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارتين رقمي 138051 ملاكي الدقهلية قيادة الثاني، 120355 ملاكي البحيرة حمراء اللون قيادة الثالث.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة 28 رأس ماشية، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.