قال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، إن أجهزة الأمن عثرت على الطبيب المفقود وصديقته بسواحل مدينة رأس غارب.

وأضاف أن التيار البحري في خليج السويس جرف المفقودين منذ أول أمس من شاطئ مدينة رأس سدر حتى وصلوا سواحل غارب وعثر عليهما أحياء.

ولم يتسنى حتى الآن التأكد من صحة هذه الأنباء.

في سياق متصل قال يوسف منسي، مدير مركز عمليات محافظة جنوب سيناء، إن المركز لم يتلق بلاغا بالواقعة ورئيس مدينة رأس سدر قال إنه لم يتلق أي بلاغات وإنما مواقع التواصل الاجتماعي هي التي أثارت القصة وقال "لا أعرف إن كانوا أحياء أم لا".

يذكر أن اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا من العميد مدحت السقا، يفيد اختفاء طبيب من القاهرة يدعى "عمر. أ" 49 سنة، وصديقته وتدعى "نرمين. ع" 45 سنة، أثناء قيامهما برحلة بحرية في أحد شواطئ مدينة رأس سدر حيث استلقا مركب شراعي منذ يوم السبت واختفيا وانقطعت الاتصالات بهم حتى الآن.

وجرى إخطار عمليات القوات المسلحة بالواقعة وعلى الفور تم إرسال طائرة لاستكشاف المنطقة التي شهدت الحادث بالإضافة إلى وجود فرق من خفر السواحل والمسطحات وحرس الحدود لمتابعة الموقف عن كثب.