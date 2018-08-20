قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لزوج المتهمة الأولى، بعدما تعديا عليه بالضرب بسكين وقتلا الضحية بـ20 طعنة في منطقة المنيب.

كانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من كشف لغز مقتل نجار، بمنطقة العمرانية، وإلقاء جثته فى المنيب.

وتبين من خلال تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت بمعرفة فريق من ضباط المباحث، تحت قيادة اللواءان محمد الألفي ومحمد عبدالتواب، نائبا مديرا مباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها، وتخلصا منه حتى يتمكنا من الاستمرار فى علاقتهما غير الشرعية.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق حمزة مفتش مباحث الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، والنقيبان عمر مبارك وأحمد شاهين معاوني المباحث، أن الزوجة وعشيقها قتلا الضحية بـ20 طعنة، وألقيا بجثته في المنيب، وأنهما على علاقة غير شرعية منذ عامين.

وبإلقاء القبض على المتهمين، أمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، بإحالتهما للنيابة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.