أعرب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، عن سعادته لما حققته الطالبة يمنى أحمد محمد أحمد الخضري، الطالبة بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بقوص بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إضافتها على رأس قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2018 بعد إعادة تصحيح أوراقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم وبمجموع 410 درجات.

وخلال استقباله للطالبة اليوم الاثنين، كرمها وطالبها بالحفاظ على النجاح والتفوق خلال دراستها الجامعية حيث إنها نموذج يجب أن يحتذى به كل طلاب محافظة قنا، ومثال مشرف للفتاة المصرية التي تجتهد للوصول إلى أعلى المراتب، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمتفوقين في كافة المجالات وتدعمهم فالشباب هم أمل المستقبل.

وأشاد المحافظ بدور أسر المتفوقين في رعاية أبنائهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

وأكد حرص محافظة قنا على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب لتحفيزهم على الاستمرار في تفوقهم وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي، مؤكدا دعم المحافظة المستمر لقطاع التعليم باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.

من جابنها أعربت الطالبة يمنى أحمد محمد عن خالص شكرها وتقديرها لدعم محافظ قنا لها وحرصه على تكريمها، مؤكدة سعادتها بحصولها على حقها وإدراج اسمها كطالبة أولى في الثانوية العامة لهذا العام.