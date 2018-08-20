واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، حملات مكافحة النمل الأبيض في العديد من المنازل بمراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت، وأسفرت الحملات عن إجراء أعمال المكافحة في 123 منزلا.

وقال خالد المنوفي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إنه تم إجراء حملة المكافحة في 26 منزلا في حاجر المحاميد قبلي بمركز أرمنت، و14 منزلا في حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط بمركز أرمنت، و20 منزلا في نجع العرب بحاجر المساوية التابعة لمركز إسنا، و10 منازل بقرية الكلابية بمركز إسنا، و37 منزلا بقرية الحميدات بمركز إسنا، و10 منازل بقرية منشية النوبة بمركز الطود، و6 منازل بحاجر الأقالتة التابع لمركز القرنة.

وأكد وكيل الزراعة، استمرار عمليات المكافحة والتمشيط والفحص في البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، مطالبا الأهالي بالإبلاغ عن أي مناطق أو منازل مصابة.