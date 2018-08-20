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«الحج عرفة».. ضيوف الرحمن يؤدون «الركن الأعظم»

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حظك اليوم الإثنين 20 أغسطس.. "برجك بيقول إيه النهارده؟"

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السعودية تقدم خرائط للحجاج للوصول لأي مكان في مكة

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