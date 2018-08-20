بدأت اليوم الإثنين مسابقة "البوم الذهبي 2018" للقنص، بمشاركة أمهر القناصة في العالم من جيوش 12 دولة، وبحسب بيان وزارة الدفاع الكازاخستانية، أقيم الحفل في مكان انعقاد المسابقة، وذلك في ولاية قره غاندا، بمشاركة وزير الدفاع الكازاخستاني نورلان إرماباييف.

ويتمثل الحضور العربي، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من بريطانيا وبلاروسيا وبلجيكا والهند وإيطاليا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا وأوزباكستان، ويشارك مراقبون من تركيا وكوريا الجنوبية، في المسابقة، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

وعلى مدار خمسة أيام من المسابقة يتنافس القناصة، في إصابة أهداف متفاوتة في المسافة والسرعة، إلى جانب اختبار قدراتهم على التخفي، وتنظم كازاخستان المسابقة منذ عام 2008 .