أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تخصيص 106 إمام وخطيب لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في 53 ساحة خلاء موزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

وقال الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إنه جري تخصيص إمام وخطيب أساس وآخر احتياطي، لكل ساحة وآخر احتياطي لأداء صلاة العيد في ساحات الخلاء الموزعة على المراكز الإدارية الخمسة.

وأضاف بخيت، أنه بالتعاون مع مديريات الصحة والأمن جاري الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال المصلين بالمساجد والساحات.

وأشار وكيل وزارة الاوقاف، إلى توجيه الخطباء بالمساجد للحديث عن أحكام وآداب عيد الأضحى والسنن التي وردت فيه، وكذلك تنفيذ الدروس بالمساجد لتوضيح كيفية ذبح الأضحية حسب الشريعة الإسلامية وطرق توزيعها.