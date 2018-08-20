أمر اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، توقيع غرامة على شاطئ المندرة المميز وذلك لوجود مخالفات في النظافة به، مشددا على شركة نهضة مصر بتكثيف وزيادة أعمال النظافة والكنس باستمرار على أرصفة الكورنيش بطوله.

وشن جولة تفقدية بدأت من شاطئ المندرة السياحي والمجاني وجرى تفقد الممشى الرياضي مرورا بشاطئ البوريڤاج السياحي وتفقد أعمال رفع الكفاءة على طول الكورنيش التي قام بها حي المنتزة ثان، وذلك بحضور اللواء أحمد حجازي، وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزة ثان، والمنهدس أحمد الشافعي، مدير عام شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.